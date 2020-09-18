Звезда «Убойной силы» рассказал о состоянии актера Евгения Леонова-Гладышева

Евгению Леонову-Гладышеву нужны деньги на реабилитацию Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Звезда «Убойной силы» Андрей Федорцов, игравший Васю Рогова, отреагировал на призыв Лизы Боярской. Актриса попросила помощи в сборе денег для Евгения Леонова-Гладышева. Средства нужны народному артисту на дорогостоящую реабилитацию.

"Позади несколько реабилитационных курсов. Евгений Борисович находится в положительной динамике и каждый курс - это большой шаг вперёд", - обратилась к подписчикам и коллегам Боярская.

В 2018 году актер получил черепно-мозговую травму после падения на улице. Последствием травмы оказалось нарушение речи, с тех пор актер не может вернуться в профессию.

Стоимость восстановительной процедуры составляет 250 тысяч рублей. Таких курсов актеру нужно пройти три, чтобы добиться положительного эффекта.

Полгода назад коллеги Леонова-Гладышева уже проводили сбор на реабилитацию актера.

- Полгода назад мы собирали деньги, писали объявления и так далее. Насобирали приличную сумму, отдали его сыну, как всегда это делали, - говорит Пятому каналу Андрей Федорцов.

По его словам, сейчас состояние у Евгения несколько стабилизировалось.

- Стало более-менее нормально. Но на сцену никак, конечно. Говорит, но с трудом, — уточнил заслуженный артист.