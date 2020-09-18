Россия прекращает программу вывозных рейсов Фото: Иван ВИСЛОВ

Программа вывозных рейсов для россиян полностью прекращается в связи с возобновлением международного авиасообщения. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с covid-19.

- С 21 сентября 2020 года принято решение о прекращении всех вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами, - говорится в сообщении специалистов.

Также отмечается, что в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции среди населения многие страны приняли решение закрыть свои границы, чтобы сохранить здоровье граждан и не подвергать их дополнительному риску ввоза "ковида".