Эксперты объяснили, как решение ЦБ сохранить ключевую ставку повлияет на рубль

Эксперты объяснили, как сохранение ключевой ставки скажется на российской валюте Фото: Мария ЛЕНЦ

Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Аналитики объяснили, как данный шаг скажется на российской валюте.

В краткосрочной перспективе это не будет оказывать влияние на рубль, уверены эксперты. Несмотря на то, что рубль продемонстрировал некоторый рост – по отношению к доллару он укрепился на 0,2%, а к евро – на 0,25%, официальный курс американской валюты все равно остался выше 75 рублей, а евро так и не опустился ниже 88,9 рублей.

- Куда больше влияние на рубль оказывают политические факторы. Введение новых санкций негативно скажется на отечественной валюте. Если же удастся избежать новых рестрикций, то до конца года доллар может опуститься до 70 рублей, а евро до 80 рублей, - комментирует RT портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников.

В Институте «Центр развития» НИУ ВШЭ прогнозируют, что до конца года ЦБ не станет изменять размер ключевой ставки. Это связано с началом восстановления потребительского спроса и риском, что инфляция к концу года может составить 4,2–4,4%.

- Существуют риски, связанные со второй волной коронавируса и тем, как на неё отреагируют потребители. Вполне логично в этой ситуации ЦБ взять паузу, чтобы в дальнейшем иметь возможность снизить ставку и таким образом поддержать экономику, - отметил в беседе с NEWS.ru Игорь Сафонов, эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.