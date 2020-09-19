Путешественник Майк Хорн едва не погиб вместе с напарником, пытаясь покорить айсберг

Путешественники решили покорить плавающий в океане айсберг Фото: Кадр видео

Знаменитый путешественник и исследователь Майк Хорн вместе с напарником едва не погиб вместе с напарником, пытаясь взобраться на айсберг.

Живущий в Швейцарии уроженец Южно-африканской республики (ЮАР), известный своей страстью к экстремальным приключениям, во время экспедиции в Арктику с товарищем решили покорить плавающий в океане айсберг. Двое мужчин намеревались с помощью альпинистских «кошек» добраться до вершины, однако их план потерпел неудачу.

В какой-то момент огромная ледяная глыба перевернулась, едва не накрыв собой экстремалов. К счастью, все закончилось благополучно: исследователи выплыли. Она лишь искупались в ледяной воде, отделавшись парой царапин. А Майк Хорн на своем YouTube-канале опубликовал эффектное видео неудачного покорения айсберга. В описании к ролику путешественник отметил, что вода была «немного прохладной», но ни он, ни его коллега не пострадали.