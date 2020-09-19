Франц Клинцевич оставил пост сенатора

Полномочия Франца Клинцевича в Совете Федерации завершились Фото: Иван ВИСЛОВ

Полномочия Франца Клинцевича в Совете Федерации завершились. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Смоленской области.

Сенатором от Смоленской области вместо оставившего свой пост Клинцевича указом губернатора Алексея Островского назначена Нина Куликовских, которая до сего дня была депутатом областной думы.

В сообщении на сайте обладминистрации уточняется, что назначение осуществляется в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», а полномочия Франца Клинцевича в Совфнде прекращаются по статье 7 этого же закона.