Улучшающие сон продукты назвал доктор Мясников Фото: pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о продуктах, улучшающие качества сна, в которых содержится мелатонин - гормон шишковидной железы, находившийся в основании мозга, и вырабатывавшийся путем биохимических превращений из аминокислоты триптофан.

«Уровень мелатонина достигает пика в полночь. Он может меняться в зависимости от времени года: зимой его уровень выше. Поэтому зимой и осенью хочется больше спать», - рассказал он в эфире телеканала «Россия-1»

При недостатке мелатонина Мясников посоветовал добавить в рацион продукты, содержащие эту аминокислоту в большом количестве. По его словам, к ним относятся мёд, бананы, оливковое масло, миндаль, сыр, помидоры, яйца, вишня и брокколи. Употребление этих продуктов поможет выработке мелатонина.

При этом специалист отметил, что к снижению уровня мелатонина приводит яркий свет, такой как свет от гаджетов, и для нормализации сна следует прекращать пользоваться такими устройствами за четыре часа до сна.