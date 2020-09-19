Быстрый способ похудеть без диет назвали диетологи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так называемый «метод тарелки» позволит человеку похудеть, не прибегая к диетам. Так утверждает диетолог клиники Alimmenta в Барселоне Адриана Орос.

По словам специалиста, метод заключается в том, что тарелку надо поделить на три части. Половина тарелки должна быть заполнена овощами, которые могут быть как свежие, так и приготовленные. Четверть тарелки — белки должна быть высокой биологической ценности: рыба, морепродукты, бобовые, нежирные виды мяса, яйца. Оставшаяся часть тарелки может быть заполнена углеводами, например карпами, макаронами, картофелем, или цельнозерновым хлебом.

Кроме того, в тарелку можно добавить и жиры, такие как растительное масло, орехи, авокадо. В случае с маслом предпочтение лучше отдавать оливковому высокого качества.

Диетолога отмечает, что такой метод воплощает сбалансированное и здоровое питание, а также подчеркнула, что важно не забывать о разнообразии в рационе.

«Мы потребляем очень много мяса, но совсем не используем другие источники белков высокой биологической ценности, например, рыбу жирных и нежирных сортов, морепродукты, яйца и даже небольшое количество бобовых, содержащих растительные белки», - приводит слова специалиста сайт «ИноСМИ».