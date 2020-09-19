Путин назвал стратегическое оружие России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Раньше России приходилось быть в роли догоняющей, но сегодня страна обладает самыми современными видами оружия, превосходящими разработки других стран. Такое заявления сделал российский президент Владимир Путин, который рассказал о превосходстве отечественного вооружения.

Путин сообщил, что российская система «Авангард» стала новым стратегическим оружием. Работы по разработке гиперзвуковых ракет «Авангард» российский лидер сравнил с масштабом реализации ядерного проекта в Советском Союзе. Такую оценку он дал в ходе разговора с инженером - конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым.

«Результаты вашей работы трудно переоценить … В современных условиях для нашей страны воплощение вашей идеи без всякого сомнения сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проекта, которые осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королев», - отметил президент