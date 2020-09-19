Доктор Мясников раскрыл способ «отсрочить смерть». Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Известный врач и телеведущий Александр Мясников призвал своих зрителей не бояться хронических болезней и ждать лучшего. По его словам в эфире телевизионного канала «Россия 1», это может «отсрочить смерть».

- Есть серьезный факт, что можно отсрочить свою смерть. Статистика показывает, что в Израиле перед святым для местных жителей праздником Пасхи смертность у пожилых людей падает, а после праздника опять растет. То есть они ждут праздника и, поскольку они его ждут даже при неизлечимых болезнях, живут дольше, - объяснил доктор.

Он отметил, что то же самое наблюдается и в Китае перед Новым годом по лунному календарю. Доктор добавил, что не следует опасаться даже хронических заболеваний, ведь они являются «платой за долгожительство».

- Когда ты ждешь чего-то, ты перестаешь бояться. Ты ждешь – соответственно и живешь.

Ранее Александр Мясников также раскрыл самый эффективный способ похудеть. Он объяснил, что строгие диеты и повторяющиеся «разгрузочные дни» дают лишь кратковременный эффект, после которого вес снова начнет увеличиваться.