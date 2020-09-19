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Российские бомбардировщики установили мировой рекорд по дальности беспосадочного полета

Ту-160 преодолели 20 тысяч километров за 25 часов
Ксения АНУФРИЕВА
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Российские бомбардировщики установили мировой рекорд по дальности беспосадочного полета

Российские бомбардировщики установили мировой рекорд по дальности беспосадочного полета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сверхзвуковые российские бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета. Как сообщил в субботу, 19 сентября, в генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией ВКС России, военные самолеты пролетели 20 тысяч километров за 25 часов.

Предыдущий рекорд был также установлен на Ту-160 десять лет назад: тогда бомбардировщики провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.

Полет двух российских Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей. Приземлились самолеты на аэродроме Энгельс.

Во время выполнения маршрута бомбардировщики трижды дозаправлялись в воздухе с помощью шести Ил-78. На некоторых этапах полета их сопровождали иностранные воздушные суда и истребители Су-35С.

Отмечается, что весь полет российских бомбардировщиков проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.