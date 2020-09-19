В ходе авиаударов на севере Афганистана погибли 12 мирных жителей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По меньшей мере 12 мирных жителей погибли в результате направленных на базу радикального движения «Талибан»* авиаударов военно-воздушными силами Афганистана. Как сообщает в субботу, 19 сентября, агентство Reuters со ссылкой на местные власти, в северной провинции Кундуз также пострадали еще десять мирных граждан.

Оборонное ведомство страны в свою очередь сообщило о ликвидации при авиаударах 40 талибов. Сотрудники министерства обороны Афганистана не подтвердили данные о погибших мирных жителям, но уточнили, что в связи с данной информацией в настоящее время проводится расследование.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, недавно палестинские радикалы выпустили из сектора Газа две ракеты по югу Израиля, в результате чего крупном городе Ашдод пострадали пять человек. Ракетный обстрел случился во время подписания соглашения о примирении между еврейским государством, ОАЭ и Бахрейном.

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