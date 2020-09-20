"Вы забыли это в Кхао Яй": Тайский национальный парк пришлёт туристам домой оставленный мусор

Мусор, оставленный в заповеднике Кхао ЯЙ, будут возвращать туристам домой Фото: REUTERS

Национальный парк Таиланда Кхао Яй начнёт присылать туристам домой их мусор, оставленный в заповеднике, сообщил министр окружающей среды Таиланда Варавут Силпа-арча. Кроме того, нарушители будут зарегистрированы полицией.

Посетители парка будут сообщать свой домашний адрес, чтобы помочь рейнджерам, охраняющим природу заповедника, выследить тех, кто оставил после себя мусор.

Министр также опубликовал в своём Facebook фото мусора, собранного в картонную коробку для отправления посылки

- Ваш мусор вернётся к вам, - предупреждает Варавут Силпа-арча в своём посте, напомнив также, что разбрасывание мусора в Национальном парке Таиланда наказывается тюремным заключением сроком до пяти лет и крупными штрафами.

Помимо пустых пластиковых бутылок, банок и обёртки от чипсов, в посылке будет лежать вежливое напоминание: "Вы забыли это в Кхао Яй".

Администрация парка рассказала, что оставленный мусор опасен для животных, которые могут съесть его.

Национальный парк Таиланда Кхао Яй, расположенный к северу от столицы, города Бангкок, занимает более двух тысяч квадратных километров и очень популярен среди туристов. Старейший парк Таиланда известен своими живописными пейзажами, водопадами и дикими животными.