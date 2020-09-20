Назван победитель Московского марафона

Юрий Чечун преодолел расстояние в 42,2 километра за 2 часа 16 минут 7 секунд Фото: Андрей АБРАМОВ

Победителем Московского марафона - 2020 на дистанции 42,2 км среди мужчин стал Юрий Чечун. Спортсмен принимает участие в марафонах уже пять лет. Две недели он одержал победу на марафоне в Перми. Юрий Чечун преодолел расстояние в 42,2 километра за 2 часа 16 минут 7 секунд.

Второе место занял Искандер Ядгаров с результатом 2 часа 16 минут 16 секунд. На третьем месте Николай Волков, пробежав марафон за 2 часа 18 минут 30 секунд.

При этом не один из спортсменов, занявших призовые места, не побил предыдущие рекорды. В 2016 году первое место занял Артем Алексеев с результатом 2 часа 13 минут и 40 секунд.

Московский марафон прошёл впервые семь лет назад.

Сайт KP.ru вёл онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

Также на сайте сообщалось о рекорде на 10-километровой дистанции.