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Политика

Тихановская: Я не прошу видеть во мне будущего президента Беларуси

Лидер беларуской оппозиции напомнила, что одним главным пунктом её предвыборной кампании было проведение новых выборов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Тихановская призвала не рассматривать ее как будущего президента

Тихановская призвала не рассматривать ее как будущего президента

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не позиционирует себя как будущего президента республики.

- Я не прошу видеть во мне будущего президента Беларуси, потому что я себя так не позиционирую, - заявила Тихановская в интервью РБК.

Политик при этом напомнила, что её предвыборная программа состояла из трёх пунктов. Основным среди них было проведение честных и прозрачных выборов.

- Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Путин нашел бы, о чём договориться, и разговаривал бы с ним, как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить, - отметила Тихановская.

Напомним, протесты в Беларуси начались после того, как ЦИК объявил предварительные результаты выборов президента республики, прошедших 9 августа. По данным комиссии, за Лукашенко проголосовали более 80% избирателей, а за Тихановскую - 10%.