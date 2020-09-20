У метеорологов закончились имена для циклонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крайне активный сезон ураганов в Атлантике исчерпал официальный список имен для циклонов. На юго-востоке Кабо-Верде накануне сформировался 21-й шторм сезона, которому метеорологи присвоили последнее имя из перечня «Уилфред». Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщается на сайте Gismeteo.

Теперь штормам дают имена по буквам греческого алфавита («Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта»). В текущем сезоне 22-й и 23-й циклоны у берегов Португалии и в Мексиканском заливе уже получили имена «Альфа» и «Бета».

Подобное за всю историю метеонаблюдений происходит второй раз: первый раз официальный список имен для циклонов исчерпали в 2005 году, использовав все шесть букв греческого алфавита.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне в мощный циклон «Янос» прошел по Греции, в результате чего погибли два человека: фермер, чье тело нашли в полях, и пожилая женщина, утонувшая в собственном доме. Еще три человека считаются пропавшими без вести.