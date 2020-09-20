Эксперты оценили отмену «лишних» льгот для нефтяников Фото: REUTERS

Правительство предложило пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, увеличив налогообложение некоторых сырьевых отраслей экономики. Так, со следующего года власти России хотят отменить льготы по НДПИ для выработанных месторождений, что, по мнению министерства финансов, должно принести бюджету страны дополнительно 260 миллиардов рублей в 2021 году.

В интервью RT эксперты отметили, что в настоящее время налогообложение нефтяников в России почти наполовину состоит из льгот. Более того – в некоторых случаях компании могут вообще не платить налоги в течение многих лет,

Между тем многие из предоставляемых в настоящее время льгот уже морально устарели. Например, так называемый коэффициент выработанности, который был введен для старых нефтяных месторождений, ведь добыча на них был куда более затратна, чем на новых. Эту льготу ввели еще 13 лет назад, параметры ее расчета так и не обновили, хотя теперь это приводит не к стимулированию добычи, а к сверхприбыли у нефтяников.

- Какие-то высокорентабельные месторождения будут облагаться налогом, чтобы этот налог поступал в бюджет. Из бюджета деньги пойдут на медицину, образование, социальную сферу и строительство. Власти за счёт налогов хотят простимулировать экономику, забирая деньги у прибыльных предприятий, - объяснил Георгий Остапкович, глава центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний.

Власти также предложили изменить налог на добавленный доход: первоначально он должен был заменить старую систему, но пока он вводился как экспериментальный режим для пилотных месторождений. Министерство финансов России обнаружило, что параметры этого налога создали «перекос» в пользу нефтяников, из-за чего бюджет недополучил 200 миллиардов рублей. Обновление параметров принесет государства примерно 97,3 миллиарда только в следующем году.

Как сообщал сайт kp.ru, предложения Минфина по изменению налогов поддержала «Роснефть». Представители компании отметили, что в условиях серьезного сокращения поступлений в бюджет на фоне пандемии поиск дополнительных источников бюджетных доходов является логичным и заслуживающим поддержки.