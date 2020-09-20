Герберт Ефремов опроверг передачу Обамой информации о гиперзвуковом оружии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инженер-конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов опроверг слова американского президента Дональда Трампа о том, что Барак Обама якобы передал России информацию о гиперзвуковом оружии, благодаря чему она и смогла создать его, «украв» технологию у США.

- Трамп заявил, что русским сдал эти «секреты» Обама. Вот только Барак Обама - президент США с 2009 года. СССР начал эксперименты с гиперзвуком, когда Обама еще был подростком и ходил в школу, - объяснил Герберт Ефремов в интервью «Российской газете».

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы получила информацию об их передовых технологиях от администрации американского экс-президента Барака Обамы. По его мнению, Россия «похитила эту разработку».

Как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу Владимир Путин подписал указ о награждении Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами.