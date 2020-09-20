Названо условие въезда граждан Киргизии в Россию Фото: Алина НИЗАМОВА

Ограничения на въезд на территорию России для граждан Киргизии через воздушные пункты пропуска, ранее введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, снимаются с 21 сентября этого года. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе посольства в Киргизии, жителей азиатского государства пустят в Россию только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Сообщается также, что на первом этапе рейс Бишкек — Москва — Бишкек будет выполняться раз в неделю, по пятницам. Выполнять рейсы будут авиакомпании "Аэрофлот" и "Авиа Траффик".

Как писал сайт kp.ru, правительство России 20 сентября подписало распоряжение о возобновлении авиасообщения еще с четырьмя государствами: список пополнили Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Корея. Ограничения для граждан этих государства на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска отменены.