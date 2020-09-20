Россия возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей Фото: REUTERS

Россия возобновила авиасообщение с еще с четырьмя государствами. В перечень вошли Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Корея. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном в воскресенье, 20 сентября.

Таким образом, ограничения для граждан этих государства на въезд в Россию, которые были ранее введены из-за распространения коронавирусной инфекции, отменены.

- Жителям Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Кореи и тем, кто имеют там вид на жительство, разрешается въезд на территорию РФ через воздушные пункты пропуска. В свою очередь граждане России также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран, - говорится в документе.

Тем временем Россия может вновь закрыть свои границы с Великобританией, поскольку в королевстве в настоящее время идет вторая волна пандемии коронавируса. В данных условиях новое закрытие границ между государствами станет разумным ходом, считает один из депутатов Государственной думы.