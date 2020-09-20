На борту севшего на мель в Финляндии парома находились 11 россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пассажирский паром компании Viking Line в воскресенье, 20 сентября, сел на мель недалеко от Аландских островов в Финляндии. В российском посольстве в Хельсинки сообщили, что на борту судна находили одиннадцать граждан России.

Инцидент произошел сегодня днем. Паром «Аморелла» направлялся из финского города Турку в Стокгольм, на борту корабля были 207 пассажиров и 74 члена экипажа.

- На борту в числе прочих были и граждане России, 11 человек. Никто из них не пострадал. Сотрудники консульства на Аландских островах связались с россиянами и держат ситуацию под контролем. Мы оказываем им необходимую помощь, - сообщили в диппредставительстве.

Отмечается, что пассажиров «Амореллы» из России уже разместили в гостиницах.

Все пассажиры парома после происшествия были оперативно эвакуированы. Компания-владелец судна сообщила, что причиной случившегося, вероятнее всего, стала техническая неполадка или человеческая ошибка.