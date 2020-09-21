В Мадриде зрители сорвали оперу в Королевском театре из-за "коронавирусной" рассадки

В Королевском оперном театре в Мадриде в воскресенье было сорвано вечернее представление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В мадридском Королевском театре было сорвано представление оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад" из-за того, что администрация театра не предоставила зрителям, купившим недорогие билеты, необходимых условий безопасности в условиях пандемии коронавирус. Люди, пришедшие в театр, были возмущены тем, что между креслами в верхней части зала нет пустых сидений или должного расстояния, хотя в части с дорогими посадочными местами между зрителями было два пустых кресла, сообщает El Periodico.

Зрители начали кричать и топать ногами, а руководство театра предложило им сдать билеты с полным возвратом денег. Однако люди настаивали на том, чтобы им обеспечили безопасность от заражения и дали послушать оперу. Из-за продолжающихся споров оркестру под руководством дирижёра Никола Луиссоти пришлось дважды начинать увертюру к опере, а затем вовсе отложить инструменты.

Руководство театра приняло решение отменить представление, а затем вызвать полицию из-за начавшейся потасовки. Королевский театр со своей стороны утверждает, что все санитарные нормы были выполнены и что на представление было продано 905 билетов, что составляет половину от всех посадочных мест.