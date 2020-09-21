Сбои в Telegram: пользователи не могут подключиться к мессенджеру и отправить сообщение Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 21 сентября, жители нескольких стран, включая Россию, столкнулись со сбоями в работе Telegram. Большинство проблем связаны с подключением к мессенджеру.

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, около 92 процентов пользователей Telegram сообщают о невозможности подключения к мессенджеру, семь процентов жалуются на проблемы с отправкой сообщения.

Наибольшее количество неполадок в работе Telegram стали отмечать жители России, среди них жители Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Краснодара, также неполадки отмечены в Польше, Италии и Германии.

Напомним, предыдущий сбой в работе Telegram произошел в минувшую субботу. Неполадки с отправкой сообщении и подключением к мессенджеру отметили в России, Нидерландах, Казахстане и Бразилии. России, Нидерландах, Казахстане и Бразилии.