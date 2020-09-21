Верховный суд принял решение ликвидировать партию Навального "Россия будущего"

Партию Навального ликвидировал Верховный суд. Фото: Георгий Андреев/ТАСС

Верховный суд РФ в понедельник ликвидировал партию "Россия будущего", основателем которой является Алексей Навальный.

"Суд удовлетворил требования Минюста РФ о ликвидации политической партии "Россия будущего", - сообщили в пресс-службе суда, сообщает ТАСС.

В 2019 году Минюст отказался зарегистрировать партию "Россия будущего", так как такое же название уже используется другой политической организацией.

Напомним, что ранее партия блогера и оппозиционера Алексея Навального носила названия «Партия прогресса» и «Народный альянс».

С 2013 года Алексей Навальный пытался зарегистрировать политдвижение, но получал отказ от Минюста. Причиной отказа являлись неправильно оформленные документы.

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией в 2018 году подали документы для регистрации «России будущего».

В данный момент сам Алексей Навальный проходит лечение в берлинской клинике Шарите. Напомним, блогеру стало плохо на борту самолета 20 августа, выполнявшего рейс Томск-Москва. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера доставили в больницу №1 уже в бессознательном состоянии. После ряда анализов медики заключили, что у Навального могло случиться нарушение обмена веществ, вызванное изменением уровня сахара в крови.

22 августа он был доставлен спецбортом в Берлин.