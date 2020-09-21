Кому нужно первым прививаться от коронавируса, рассказали в Минздраве

Кардиолог Минздрава заявил, что пациенты с гипертонией переносят коронавирус тяжелее Фото: Евгения ГУСЕВА

Пациенты, страдающие гипертонией, тяжелее других переносят коронавирус. Об этом заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

- Дело в том, что коронавирусная инфекция, к сожалению, поражает жизненно важные органы и системы. В немалой степени это касается и сердечно-сосудистой системы. Если у человека есть уже сердечно-сосудистые заболевания, у него неизбежно страдают не только сердце, сосуды, но и малый круг кровобращения, который включает и лёгкие..., - рассказал Бойцов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

Исходя из этого кардиолог заявил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужна приоритетная вакцинация от COVID-19. Кроме этого, им не стоит пренебрегать прививкой от против гриппа и пневмококковой инфекции.

Бойцов добавил, что гипертония бывает у многих. Фактически 40% взрослого населения страдают этим заболеванием. В значительной степени это связано с возрастом - чем старше человек, чем выше вероятность возникновения гипертонии. Лица в возрасте около 80 лет с вероятностью 90% имеют гипертонию.

Напомним, что сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте среди причин смертности в России. Национальный проект «Здравоохранение», который запущен в нашей стране с 2019 года, одной из задач ставит выстраивание системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, во всех регионах до 2024 года должны появиться свои программы по борьбе с такими заболеваниями, система должна получить квалифицированные кадры и оборудование: новое оснащение получат не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделении .