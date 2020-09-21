Названы города России, жители которых чаще страдают от бессонницы

Чаще всего в России от бессонницы страдают жители Москвы, Перми и Владивостока. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чаще всего в России от бессонницы страдают жители Москвы, Перми и Владивостока. К такому выводу пришли специалисты агентства Zoom Market. В исследовании приняло участие более 2600 человек.

Респондентов спросили, испытывают ли они сложности со сном и как объясняют для себя проблему бессонницы. Опрос показал, что хуже всего спят москвичи. Помимо столицы, а также Перми и Владивостока в первую десятку рейтинга по бессоннице попали такие города, как Екатеринбург, Казань, Омск, Краснодар, Самара, Санкт-Петербург и Челябинск.

В целом, регулярно с проблемами со сном сталкивается 23% россиян. Из низ 74% испытывают сложности с засыпанием, 12% отмечают нехватку сна, и еще 6% граждан пожаловались на неглубокий, тревожный сон.

Также в рамках исследования были проанализированы причины проблем со сном. Более 70% опрошенных объяснили свою бессонницу стрессом и постоянными переживаниями. Еще 17% респондентов назвали ключевым фактором звук машин за окном и другие внешние шумы. 10% участников опроса полагают, что проблемы со сном провоцирует неправильный образ жизни. Около 2% объясняют бессонницу текущими проблемами со здоровьем.