Трамп назвал условия одобрения сделки по TikTok

Президент США Дональд Трамп уточнил, при каких условиях американские компании Oracle и Walmart смогут купить часть акций TikTok Global. Фото: Shutterstock

Президент США Дональд Трамп уточнил, при каких условиях американские компании Oracle и Walmart смогут купить часть акций TikTok Global. Скандал с соцсетью и угроза блокировки может разрешиться только в случае передачи частичного контроля над соцсетью американским компаниям. С таким заявлением Трамп выступил 21 сентября в эфире телеканала Fox News.

«Если мы узнаем, что они [Oracle и Walmart] не получат полного контроля, то мы просто не одобрим сделку», - отметил американский лидер.

Он также добавил, что американские компании заинтересованы в доступе к технологиям. Это существенно отразилось бы на конкуренции соцсетей и позволило соперничать с Facebook.

Ранее действующий владелец TikTok и китайской компании ByteDance Чжан Имин заявил, что в случае заключения сделки останется владельцем 80% акций TikTok Global. Текущий вариант договора не предполагает обмена технологиями и алгоритмами. На данный момент компания ByteDance намерена добиться оценки стоимости TikTok Global в 60 млрд долларов. Американские компании Oracle и Walmart имеют право приобрести 12,5% и 7,5% акций TikTok Global соответственно. Таким образом, если они согласятся с запрашиваемой ByteDance ценой, они выплатят ей 12 млрд долларов.

По сообщениям пресс-службы Минторга США, в случае заключения сделки Oracle обеспечит безопасность персональных данных для американских пользователей. Именно эта компания выбрана в качестве поставщика технологий облачной обработки данных для сервиса TikTok. На данный момент документация по сделке подлежит утверждению в Комитете по иностранным инвестициям в США.

Ранее сообщалось, что США пригрозила запретить с 20 сентября соцсеть TikTok на своей территории из-за потенциальной угрозы безопасности для пользователей. Однако вступление запрета в законную силу было отложено на неделю.