Малый и средний бизнес готов взять на себя дополнительную ответственность

Для этих целей было принято решение о создании специального меморандума, который бы точно определил, что является социальной рекламой и социально значимой информацией в соцсетях. Возникла необходимость разделить и четко сформулировать эти понятия.

Было также предложено обозначить жанры и форматы социальной рекламы и назвать критерии ее эффективности.

Как пояснил своевременность этих инициатив генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Антон Ключкин, "карантин по COVID-19 дал мощный импульс активному развитию социальных проектов и офлайн, и онлайн. Компании российской интернет-отрасли продемонстрировали высочайшую степень социальной ответственности, поддержав как россиян, так и компании малого и среднего бизнеса".