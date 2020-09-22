Диетолог назвала самые опасные продукты для завтрака

Врач назвала самые вредные продукты для завтрака Фото: Влад КОМЯКОВ

Привычные бутерброды и каши на скорую руку оказались самыми вредными блюдами для завтрака. Об этом заявила врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко. Эксперт перечислила продукты, от которых лучше отказаться во время первого приема пищи.

По словам врача, самым нежелательным завтраком являются быстрозавариваемые каши. Инна Кононенко отмечает, что такие каши не только быстро готовятся, но и быстро повышают уровень сахара в крови. Из-за этого у человека тут же выделятся гормон инсулин, который снижает этот сахар. В результате, после такого завтрака не остается ни глюкозы, ни энергии, и человеку снова хочется есть.

Также в список нежелательных блюд и продуктов для завтрака попали мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, а также свежевыжатые соки, смузи, бутерброды, тосты с джемом или нутеллой. Все они могут привести к ожирению из-за большого содержания сахара, отмечает нутрициолог.

«На самом деле фрукты (в соках и смузи) содержат большое количество простых сахаров. С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса», — цитирует диетолога Пятый канал.

Схожее мнение относительно пользы каш выразила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Эксперт отметила, что каши с добавлением молока или сливок, масса и сахара являются очень калорийными, и при регулярном употреблении могут привести к набору лишнего веса, пишет «Ридус».