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Общество

Амурские семьи, взявшие «дальневосточную ипотеку» в сельской местности, получили из областного бюджета субсидии на оплату кредита

Новая мера поддержки молодых амурчан введена по инициативе губернатора Василия Орлова
Ксения БОГДАНОВА
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Новую меру поддержки при льготном кредитовании для молодых семей инициировал губернатор Приамурья Василий Орлов. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Новую меру поддержки при льготном кредитовании для молодых семей инициировал губернатор Приамурья Василий Орлов. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области появилась новая мера поддержки для молодых семей: амурчане, взявшие «дальневосточную ипотеку» в сельской местности, могут рассчитывать на единовременную выплату из регионального бюджета. Субсидия составляет 10% от суммы кредита – это половина первоначального взноса. В августе мерой поддержки воспользовались 10 семей – они получили более 2 миллионов рублей. Еще 34 молодых семьи, купивших ипотечное жилье на селе, уже обратились в региональный Минсельхоз за выплатами.

Программа «дальневосточная ипотека» остается самой популярной в Приамурье среди всех льготных ипотечных программ. Она рассчитана на молодые семьи до 35 лет. Заявки на кредит под 2% подали около 3,5 тысяч человек, 70% из них получили одобрительное решение. Всего благодаря льготной программе жители региона получили 2,7 млрд. рублей на покупку жилья.

Областные власти решили пойти дальше и ввели дополнительную помощь для тех, кто берет «дальневосточную ипотеку» именно на селе. В январе этого года губернатор Приамурья Василий Орлов поручил областному правительству проработать уникальную меру поддержки.

- Надо активизировать работу по сельским территориям, - отметил тогда глава региона. - Это принципиально важно. Минсельхозу дано поручение проработать возможность по субсидированию части первоначального взноса – половину первоначального взноса (10 % из 20 %) взять на бюджет.

Амурские власти решили в первую очередь поддержать семьи, приобретающие жилье именно в сельской территории, потому что там «дальневосточную ипотеку» можно взять не только на квартиру в новостройке, но и на покупку жилья на вторичном рынке. Региональная мера поддержки заработала с августа этого года.

- Выплата предоставляется однократно – 10% от размера льготного ипотечного кредита, но не более 500 тысяч рублей: средства можно направить как непосредственно на выплату банку первоначального взноса, так и для погашения ссудной задолженности по кредитному договору, - отметил Василий Орлов.

Одной из первых субсидией воспользовалась жительница села Екатеринославка Валерия Утенышева. В апреле они вместе с мужем взяли «дальневосточную ипотеку» и приобрели на нее квартиру. А в августе обратились в региональный Минсельхоз за субсидией.

- Раньше мы жили с родителями. Благодаря льготному кредиту удалось купить собственное жильё, - рассказала Валерия. - Позже нам перечислили из Минсельхоза более ста тысяч рублей на погашение части "дальневосточной ипотеки".

Жительница села Ивановка Оксана Грачёва поселилась в собственном доме в марте этого года. Спустя полгода семья подала заявку на субсидию.

- Мы воспользовались такой возможностью. Как и положено, нам выплатили 360 тысяч рублей, которые сразу же пошли в счёт ипотечного кредита, - рассказала Оксана Грачёва.

Напомним, программа «дальневосточной ипотеки» по 2% стартовала в Дальневосточном федеральном округе в декабре 2019 года. Она рассчитана на пять лет – до 1 января 2025 года.