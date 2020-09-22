Видаль продолжит карьеру в "Интере". Фото: REUTERS

Во вторник, 22 сентября, официально прояснилась судьба полузащитника сборной Чили, игравшего в последние годы за "Барселону", Артуро Видаля. Он был в числе тех, кого планировали "изгнать" из каталонской команды с приходом новых тренеров после прошлого провального сезона.

Видаль же - один из близких друзей лидера "Барсы" последнего десятилетия Лионеля Месси. Аргентинец ранее уже у себя в личном Инстаграме опубликовал прощальный пост в адрес чилийца.

Сегодня же официально была поставлена точка в отношения Видаля и "Барселоны". Пресс-служба каталонского клуба у себя на официальном сайте сообщила:

- ФК "Барселона" и "Интер Милан" достигли договоренности о передаче игрока Артуро Видаля. Итальянский клуб заплатит "Барселоне" 1 миллион евро несколькими частями. ФК «Барселона» выражает благодарность Артуро Видалю за его преданность делу клуба и желает ему всего наилучшего в будущем, - отмечается в сообщении "Барселоны".

Видаль играл за "Барселону" с лета 2018 года. За это время он провел за клуб 96 игр, забил 11 голов и сделал 10 голевых передач.