Иммунолог рассказала, как защитить ребенка от ОРВИ

Врач рассказала, как укрепить иммунитет ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соблюдение режима дня, регулярные прогулки и полноценное питание в достаточной мере могут укрепить иммунитет ребенка и защитить его от сезонных заболеваний. Такое мнение выразила врач-диетолог, иммунолог Марина Аплетаева. Специалист отметила, что в осеннее и зимнее время, когда традиционно увеличивается заболеваемость гриппом особенно важно придерживаться постоянного распорядка и не переутомлять ребенка.

«Чтобы у ребенка был хороший иммунный ответ, и он мог противостоять вирусам и бактериальным инфекциям, которые тоже встречаются осенью и зимой, обязательно должен быть режим: режим отдыха, школьных и дополнительных занятий. Чрезмерная перегрузка ребенка может сказаться отрицательно на иммунитете», - цитирует иммунолога «Федеральное агентство новостей».

Марина Аплетаева добавила, что для крепкого здоровья важно также следить за тем, чтобы ребенок высыпался и регулярно ел.

«Необязательно кормить ребенка гастрономическими изысками или экзотическими фруктами. Полноценность рациона — это завтраки, обеды, ужины. Можно давать перекус с собой в школу», - отметила диетолог.

Она добавила также, что важно помнить о прогулках на свежем воздухе. Провести выходные в парке намного полезнее, чем в торговом центре, напоминает Аплетаева.

Напомним, ранее вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов также отметил, что укрепить иммунитет и даже справиться с осенней хандрой поможет время провождение на свежем воздухе, сбалансированное питание и самоорганизация, передает сайт argumenti.ru.