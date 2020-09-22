"Мы одеждой не занимаемся": В Кремле отреагировали на просьбу Алексея Навального вернуть ему вещи

В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал на встрече с журналистами просьбу российского политика Алексея Навального вернуть ему вещи, в которых он был госпитализирован, отметив, что одежда - не профиль работы Кремля.

- Вы знаете, при всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль, - ответил Песков и напомнил, что, по звучавшим ранее заявлениям, многие улики увезли сопровождавшие Алексея Навального лица.

- Мы не знаем, что они ещё увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли. Явно, в чём испытывают необходимость те, кто занимаются проверочными действиями. Поэтому я здесь ничего не могу сказать, - пояснил представитель Кремля.

Вчера, 21 сентября, Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду, изъятую ранее для проверки. Политик отметил, что во время транспортировки из больницы в Омске в немецкую клинику "Шарите" он был голый, а его одежда остаётся важным вещдоком в расследовании причины госпитализации.