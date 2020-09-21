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Общество

«Они сбрендили?»: Навальный потребовал у силовиков вернуть одежду

Но тут же вскрылись несостыковки. Ведь одежду Алексея, по некоторым данным, из полиции забрала его жена
Роман ГОЛОВАНОВРоман ГОЛОВАНОВ
Комментарии (11)Комментарии (11)
Оппозиционер настаивает, чтобы ему вернули одежду. Якобы ее забрали силовики в омской больнице, чтобы начать проверку.

Оппозиционер настаивает, чтобы ему вернули одежду. Якобы ее забрали силовики в омской больнице, чтобы начать проверку.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРОПАЖА ШТАНОВ

Блогер Алексей Навальный выставил первое требование к России после берлинского лечения. Оппозиционер настаивает, чтобы ему вернули одежду. Якобы ее забрали силовики в омской больнице, чтобы начать проверку.

- Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок, - пишет Навальный.

Алексей напомнил, что прошли 30 дней доследственной проверки. Оппозиционер просит, чтобы штаны-рубашки убрали в целлофановый пакет и привезли ему. Навальный давит на то, что никакого следствия российские сыщики не ведут. Как бы не так.

Полиция опросила около 200 человек по его делу. В МВД сообщают, что доследственная проверка продолжается. Генпрокуратура отправила запрос в Германию, чтобы сотрудникам дали возможность опросить Алексея. Ну, выведать подробности его роковой командировки из Москвы в Омск.

Следователи хотят лично у Навального разузнать про его здоровье. А еще понять – кто организовывал поездку, кто сопровождал в Томске, почему блогер постоянно менял гостиничные номера. Также прокуроры просят у немцев результаты анализов оппозиционера. Хотят сами увидеть следы боевого яда «Новичок». Если, конечно, он попадал в организм Навального.

Встречу прокуроры готовы провести в Берлине. Минюст Германии обещал изучить документ.

Если берлинским экспертам нечего скрывать, если они уверены, что «Новичок» был – ничего не должно заставлять их скрывать Навального от вопросов российских силовиков.

На блогере одни и те же кроссовки. Похоже, их в Германию из Томска привезла жена.

На блогере одни и те же кроссовки. Похоже, их в Германию из Томска привезла жена.

Фото: REUTERS

ЗАГАДОЧНЫЕ КРОССОВКИ

Несостыковку в деле тут же заметил политолог Леонид Дегтярев. В твиттере он опубликовал три скриншота.

На первом – сегодняшний призыв Навального вернуть ему вещи.

На втором – твит пресс-секретаря Алексея Киры Ярмыш: «Вещи Алексея забрала с собой Юля. Она сказала, что не позволяет их изъять». К посту прилагается фото полицейских.

Третий – сравнение фото Навального в Берлине до «отравления» и после. На блогере одни и те же кроссовки. Похоже, их в Германию из Томска привезла жена.

Стоп. Вы тоже запутались в этих хитросплетения с одеждой Навального? Если кроссовки уже на его ногах. Если рубашка и джинсы хранятся у жены. Тогда что требует вернуть Навальный?

Также на балконе его палаты заметили... пепельницу. Об этом написал телеведущий Владимир Соловьев:

«Интересно, а кто курит на балконе в палате у Навального (или где они там фото делали)? И почему баночку с бычками не убрали из кадра? Кто такой рассеянный?»

Вот эти вопросы и должны задать Алексею следователи. Если их пустят в Берлин для расследования.

Что до Навального, он то ли из бутылки пил, то ли яд у него на одежде был и на тело перешёл.

Что до Навального, он то ли из бутылки пил, то ли яд у него на одежде был и на тело перешёл.

Фото: REUTERS

А ГДЕ БУТЫЛКА С ЯДОМ?

- Они там все сбрендили, включая главного героя современности, без пяти минут нобелевского лауреата, его команду, немцев и всех прочих, кто вокруг этой ситуации трётся? – возмутился в своем телеграм-канале политолог Евгений Сатановский. - Что они все несут?! Микроконтакт с "Новичком", если это было именно названное ОВ, и человек ТРУП. Да и которые вокруг него, тоже. Но...

Со Скрипалями это не произошло. Живёхоньки. Что до Навального, он то ли из бутылки пил, то ли яд у него на одежде был и на тело перешёл. Вы б разобрались в собственных сценариях.

Нельзя же так халтурить! И для начала, если Навального травили, то КАК?! Через воду? Обмазали "Новичком" как сосиску карри в "карривурсте"? Или в нём обваляли.

Нанесли яд на одежду? Распылили под носом? Накапали в ухо? Через бумаги рабочие травили, смазав "Новичком" листы?

КСТАТИ

Вопросы к "видео с бутылкой": Кто эти смелые люди из команды Навального?! Как они могли уцелеть?

Наш спецкор Александр Коц - о несостыковках версии сторонников оппозиционера (подробности)

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