«Они сбрендили?»: Навальный потребовал у силовиков вернуть одежду

Оппозиционер настаивает, чтобы ему вернули одежду. Якобы ее забрали силовики в омской больнице, чтобы начать проверку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРОПАЖА ШТАНОВ

Блогер Алексей Навальный выставил первое требование к России после берлинского лечения. Оппозиционер настаивает, чтобы ему вернули одежду. Якобы ее забрали силовики в омской больнице, чтобы начать проверку.

- Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок, - пишет Навальный.

Алексей напомнил, что прошли 30 дней доследственной проверки. Оппозиционер просит, чтобы штаны-рубашки убрали в целлофановый пакет и привезли ему. Навальный давит на то, что никакого следствия российские сыщики не ведут. Как бы не так.

Полиция опросила около 200 человек по его делу. В МВД сообщают, что доследственная проверка продолжается. Генпрокуратура отправила запрос в Германию, чтобы сотрудникам дали возможность опросить Алексея. Ну, выведать подробности его роковой командировки из Москвы в Омск.

Следователи хотят лично у Навального разузнать про его здоровье. А еще понять – кто организовывал поездку, кто сопровождал в Томске, почему блогер постоянно менял гостиничные номера. Также прокуроры просят у немцев результаты анализов оппозиционера. Хотят сами увидеть следы боевого яда «Новичок». Если, конечно, он попадал в организм Навального.

Встречу прокуроры готовы провести в Берлине. Минюст Германии обещал изучить документ.

Если берлинским экспертам нечего скрывать, если они уверены, что «Новичок» был – ничего не должно заставлять их скрывать Навального от вопросов российских силовиков.

На блогере одни и те же кроссовки. Похоже, их в Германию из Томска привезла жена. Фото: REUTERS

ЗАГАДОЧНЫЕ КРОССОВКИ

Несостыковку в деле тут же заметил политолог Леонид Дегтярев. В твиттере он опубликовал три скриншота.

На первом – сегодняшний призыв Навального вернуть ему вещи.

На втором – твит пресс-секретаря Алексея Киры Ярмыш: «Вещи Алексея забрала с собой Юля. Она сказала, что не позволяет их изъять». К посту прилагается фото полицейских.

Третий – сравнение фото Навального в Берлине до «отравления» и после. На блогере одни и те же кроссовки. Похоже, их в Германию из Томска привезла жена.

Стоп. Вы тоже запутались в этих хитросплетения с одеждой Навального? Если кроссовки уже на его ногах. Если рубашка и джинсы хранятся у жены. Тогда что требует вернуть Навальный?

Также на балконе его палаты заметили... пепельницу. Об этом написал телеведущий Владимир Соловьев:

«Интересно, а кто курит на балконе в палате у Навального (или где они там фото делали)? И почему баночку с бычками не убрали из кадра? Кто такой рассеянный?»

Вот эти вопросы и должны задать Алексею следователи. Если их пустят в Берлин для расследования.

Что до Навального, он то ли из бутылки пил, то ли яд у него на одежде был и на тело перешёл. Фото: REUTERS

А ГДЕ БУТЫЛКА С ЯДОМ?

- Они там все сбрендили, включая главного героя современности, без пяти минут нобелевского лауреата, его команду, немцев и всех прочих, кто вокруг этой ситуации трётся? – возмутился в своем телеграм-канале политолог Евгений Сатановский. - Что они все несут?! Микроконтакт с "Новичком", если это было именно названное ОВ, и человек ТРУП. Да и которые вокруг него, тоже. Но...

Со Скрипалями это не произошло. Живёхоньки. Что до Навального, он то ли из бутылки пил, то ли яд у него на одежде был и на тело перешёл. Вы б разобрались в собственных сценариях.

Нельзя же так халтурить! И для начала, если Навального травили, то КАК?! Через воду? Обмазали "Новичком" как сосиску карри в "карривурсте"? Или в нём обваляли.

Нанесли яд на одежду? Распылили под носом? Накапали в ухо? Через бумаги рабочие травили, смазав "Новичком" листы?

КСТАТИ

Вопросы к "видео с бутылкой": Кто эти смелые люди из команды Навального?! Как они могли уцелеть?

Наш спецкор Александр Коц - о несостыковках версии сторонников оппозиционера (подробности)