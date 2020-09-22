Национальный чемпионат WorldSkills Russia – 2020: Якутия победила в номинации «Прогресс года»

Якутия стала триумфатором финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020. Республика стала победителем в номинации «Прогресс года».

Обратим внимание, что в номинации «Прорыв года» награждаются регионы, совершившие самый большой рывок по сравнению с результатами прошлого года. В этом году выявлено два победителя – республика Саха (Якутия) и Томская область, поднявшиеся по сравнению за минувший год на десять позиций.

Награды регионам-победителям вручил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Наши студенты и юниоры на чемпионате WorldSkills Russia – 2020 завоевали 24 награды – 9 медалей и 15 медальонов, в прошлом году в копилке Якутии было 4 медали и два медальона. Самое главное – среди победителей представители из разных учебных заведений нескольких улусов республики. Желаю ребятам роста, развития и творческих успехов», – отметил глава Якутии Айсен Николаев, поздравляя победителей республиканской сборной команды.

Всего 94 участника из Якутии соревновались по 74 компетенциям. Золотую медаль в компетенции «Геодезия» получили студенты Горно-геологического техникума из Хандыги Александр Сонтоев и Павел Спиридонов. Кроме того, в копилке сборной пять серебряных и три бронзовые медали. А также целых 15 медальонов за профессионализм получили студенты Якутского технологического техникума сервиса Ю.А. Готовцева, Якутского колледжа технологии и дизайна, Якутского колледжа культуры и искусств, Якутского колледжа связи и энергетики имени П.И. Дудкина, Нерюнгринского медицинского колледжа, Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева, Якутского автодорожного техникума, Якутского медицинского колледжа и учащиеся Нерюнгринской гимназии, Покровской улусной многопрофильной гимназии Хангаласского улуса, Гимназии № 2 города Нерюнгри.

Финал национального чемпионата 2020 года, проходивший в дистанционно-очном формате, стал самым масштабным. В нём приняли участие более 2800 человек со всей страны, а также иностранные конкурсанты, которые соревновались в рамках 130 компетенций.