Украина заблокирует мобильное приложение «Вконтакте»

Совет национальной безопасности и обороны Украины отмечает, что мобильное приложение стало доступно из-за изменения в работе прокси-серверов Фото: ВКонтакте

Украинские специалисты по кибербезопасности планируют при помощи зарубежных коллег заблокировать приложение «Вконтакте» на территории своей страны. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины в ответ на журналистские запросы агентства Укринформ.

«Украинские специалисты по кибербезопасности взаимодействуют с международными коллегами для выработки мер по блокированию «ВКонтакте» на территории Украины», - заявлено в ответе на запрос агентства.

Совет национальной безопасности и обороны Украины отмечает, что мобильное приложение стало доступно из-за изменения в работе прокси-серверов, что позволило обойти блокировку доступа к «Вконтакте». Напомним, данная соцсеть заблокирована в Украине с 15 мая 2017 года. Решение действующего в то время президента Петра Порошенко также наложило санкции на «Одноклассники», и компании «Яндекс», «Яндекс. Украина», «Мейл.ру». Предусматривалось, что провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к данным ресурсам на территории Украины.

По мнению украинских специалистов, активизация работы российских соцсетей в преддверии выборов на Украине может представлять угрозу национальной безопасности. О том, что приложение «Вконтакте» вновь будет доступно для украинских пользователей, стало известно 12 сентября, когда техподдержка соцсети на официальной странице на «VK Украина» заявила о том, что улучшила работу прокси-сервера в мобильной версии.

На данный момент заявлено, что блокировка «Вконтакте» будет действовать в стране до 2023 года. Данное решение принял президент Украины Владимир Зеленский.