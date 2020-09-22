Российские С-400 отразили атаку на учениях "Кавказ-2020"

С-400 и истребители отразили "атаку" на учениях "Кавказ-2020" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На полигоне Ашулук зенитные комплексы С-400, Бук-М2 и "Панцирь-С" совместно с истребители Су-30СМ успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар на учениях "Кавказ-2020". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве также рассказали, что самолёты условного противника приближались на скорости от 200 до 2000 километров в час к целям на разных высотах от 50 метров. Лётчики должны были отразить атаку и в одиночку, и в составе пар или звеньев.