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Политика

Российские С-400 отразили атаку на учениях "Кавказ-2020"

В отражении ракетного удара также приняли участие Бук-М2, "Панцирь-С" и истребители Су-30СМ
Ася КУЗНЕЦОВА
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С-400 и истребители отразили "атаку" на учениях "Кавказ-2020"

С-400 и истребители отразили "атаку" на учениях "Кавказ-2020"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На полигоне Ашулук зенитные комплексы С-400, Бук-М2 и "Панцирь-С" совместно с истребители Су-30СМ успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар на учениях "Кавказ-2020". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве также рассказали, что самолёты условного противника приближались на скорости от 200 до 2000 километров в час к целям на разных высотах от 50 метров. Лётчики должны были отразить атаку и в одиночку, и в составе пар или звеньев.

Армия и безопасность