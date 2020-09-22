Родные девочки, пропавшей в центре Москвы, назвали причину ее поступка

Дедушка Дианы рассказал, что школьница ревновала маму Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

12-летняя школьница, которая пропала в центре Москвы 21 сентября, часто жаловалась на маму. Девочка рассказывала, что родители заставляют ее присматривать за младшей сестрой. Родные школьницы предполагают, что именно это могло стать основной причиной ее эмоционального поступка.

Сайт mk.ru передает, что в понедельник, 21 сентября, в 16.20 в полицию обратился дедушка 12-летней Дианы. Он рассказал, что переживает за внучку, которая давно должна была вернуться из школы.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, девочка вышла после занятий в 13.47 и одна покинула школьный двор. Образовательное учреждение Дианы находится в самом центре Москвы, однако после уроков девочку больше никто не видел, домой в тот день она так и не вернулась.

Дедушка Дианы также рассказал, что мама шестиклассницы сейчас находится в декретном отпуске, ее младшему ребенку нет и трех лет. При этом женщина работает дизайнером и иногда просит Диану присматривать за сестренкой. Дедушка не исключил, что старшая сестра могла ревновать и чувствовать себя обделенной вниманием.

По факту происшествия СК начал проверку. К поискам девочки подключились волонтеры. Предположительно, что в тот день после школы Диана направилась в сторону парка Горького.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дианы Жулиной, просьба сообщить по телефонам: 02 или 8-495-690-44-51.