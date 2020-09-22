Стало известно, кто был на пассажирском сиденье с Жулиным во время смертельного ДТП

Дмитрий Жулин. Фото: кадр из фильма

Пассажиркой автомобиля, в котором погиб актер Дмитрий Жулин, могла быть его мать. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В момент ДТП в машине с актером находилась 63-летняя женщина по имени Светлана. В настоящее время она находится в больнице в городе Гусь-Хрустальный с закрытой черепно-мозговой травмой.

«Вероятнее всего, это мать актера — они прописаны в одной квартире», — заявил источник «Федеральному агентству новостей».

Он также добавил, что сейчас здоровью женщину уже ничего не угрожает.

Напомним, Дмитрий Жулин погиб в автомобильной аварии утром в понедельник, 21 сентября. ДТП случилось на 61-м километре дороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума».

По предварительным данным, актер, находившийся за рулем машины, нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу автобусу. В результате столкновения мужчина скончался от полученных травм на месте аварии, пишет газета «Известия».