Жозеп Боррель сообщил о готовности поехать в Минск

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил о своей готовности приехать в Минск, чтобы способствовать прогрессу в урегулировании кризиса в Белоруссии.

«Я готов поехать в Минск, если это будет способствовать прогрессу», - написал он в своём блоге, однако отметил, что президент республики Александр Лукашенко отказывается взаимодействовать с Евросоюзом.

Боррель также отметил, что у Евросоюза «нет скрытой повестки» в отношении республики. «Мы просто хотим, чтобы белорусы сами формировали свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. То, что происходит в Белоруссии, - это не геополитический вопрос, это не вопрос выбора между ЕС и Россией. Не должно быть никакого вмешательства третьих лиц, судьбу Белоруссии должен решать ее народ и только он один», - заявил дипломат.

Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста, которые стартовали после оглашения предварительных итогов голосования на президентских выборах 9 августа.

Евросоюз заявил, что белорусский народ выступил против избранного президентом Александра Лукашенко и поддержал оппозицию. Однако в минувший понедельник, 21 сентября, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать список официальных лиц Белоруссии, против которых хотели бы ввести санкции.