Медведев: В России предотвращено несколько десятков терактов на транспорте

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в подмосковной резиденции "Горки" на совещании о мерах по повышению эффективности обеспечения транспортной безопасности. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

За последние 2 года было предотвращено несколько десятков терактов на российском транспорте. Об этом сообщил на совещании о мерах по повышению транспортной безопасности заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, уточняет ТАСС.

«Что особенно важно - начиная с 2018 года транспорт удалось полностью оградить от действий террористов», - отметил Медведев.

Он также добавил, что по данным национального антитеррористического комитета в 2020 году было зарегистрировано 24 незаконных вмешательства в работу объектов транспорта против 517 подобных угроз в 2019 году. Председатель Совета безопасности связывает это с вниманием, которое государство уделяет транспортной безопасности.

Дополнительно было отмечено, что по состоянию на 1 июня 2020 года федеральными агентами по видам транспорта в качестве подразделений по транспортной безопасности аккредитовано 278 юридических лиц. По мнению председателя Совета безопасности, их должно быть больше. Привлечению дополнительных компаний могло бы поспособствовать создание учебного центра подготовки повышения квалификации специалистов в области транспортной безопасности.

В рамках совещания, Дмитрий Медведев также предложил усилить охрану стоянок судов с ядерными установками. И добавил, что этой задачей должна заниматься Росгвардия.

«Нужно принять дополнительные меры по охране мест постоянного базирования, временной стоянки судов с ядерными энергетическими установками", - подчеркнул Медведев.

По мнению политического деятеля, обеспечение безопасности на транспорте существенно влияет на защиту национальных интересов России. Он напомнил, что преступники регулярно ищут новые способы для того, чтобы приехать в страну.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что МВД России использует систему распознавания лиц для вычисления нежелательных иностранцев.