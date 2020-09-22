Генсек ООН призвал к прекращению огня во всём мире за 100 дней

Первоначальный призыв Антониу Гутерреша поддержали 180 государств-членов ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал за 100 дней добиться полного прекращения огня во всех конфликтах в мире. Он призывал к более сплочённой борьбе с пандемией коронавируса ещё в марте, однако тогда призыву Гутерреша не последовали.

- Когда разразилась пандемия, я призвал к глобальному прекращению огня. Сегодня я призываю международное сообщество приложить новые усилия, чтобы воплотить этот призыв в жизнь к концу этого года. У нас есть ровно 100 дней, - заявил Антониу Гутерреш на сессии Генассамблеи Организации объединённых наций.