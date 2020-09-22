Названа причина роста заболеваемости коронавирусом в России

Названа причина роста заболеваемости коронавирусом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

26 августа в России зафиксировали самое низкое число случаев коронавируса после пика пандемии. Но с этого времени заболеваемость начала неуклонно расти. За последний месяц прирост в среднем по стране составил 25%, а в некоторых регионах и 30%.

Главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов пояснил, что рост заболеваемости был ожидаем. Он связан с тем, что сейчас дети вновь пошли в школы, студенты - в вузы, многие вернулись из отпусков и вышли на работу, то есть в разы увеличились социальные контакты.

По мнению специалиста, в ближайшее время заболеваемость коронавирусом будет продолжать расти. Причем, динамика в разных регионах будет различаться. Там, где уже были серьезные вспышки, сейчас заболеваемость несколько стабилизировалась или даже пошла на спад. В этих регионах больше число переболевших и есть иммунная прослойка. В то же время в других субъектах, где эпидемия еще не набирала обороты, количество заболевших интенсивно растет.