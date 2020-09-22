Убийца Джона Леннона впервые попросил прощения у его вдовы, Йоко Оно

Марк Чепмен извинился перед Йоко Оно за смерть Леннона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти через сорок лет после гибели музыканта и солиста группы The Beatles Джона Леннона его убийца, Марк Чепмен, принёс извинения вдове Леннона Йоко Оно, сообщает ABC.

Сейчас Чепмен отбывает пожизненный срок заключения в тюрьме Венде недалеко от Нью-Йорка. В августе власти отклонили его ходатайство об условно-досрочном освобождении. При этом Чепмен подаёт их каждые два года вот уже двадцать лет.

На слушании по его помилованию в августе Чапмен признался, что не испытывал неприязни к Джону Леннону, а убил его просто ради славы и из-за зависти к успеху группы Beatles.

- В то время я думал, что у него есть все эти деньги, он живёт в этой красивой квартире и увлекается музыкой, воспевая более бережный и щедрый образ жизни, - рассказал на суде Чапмен.

8 декабря 1980 года Марк Дэвид Чапмен пять раз выстрелил в Джона Леннона около его дома в Верхнем Вест-Сайде через несколько часов после того, как Леннон дал ему автограф на альбоме.

- Дело только в самовлюблённости, и точка. Не более того. Мне нет никаких оправданий, - объяснил свой поступок Чапмен.