Си Цзинпин: коронавирус будет побежден, победа останется за человечеством Фото: REUTERS

Человечество победит распространение коронавирусной инфекции нового типа. Об этом председатель КНР Си Цзинпин заявил в ходе своего выступлений на Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций

«Коронавирус будет побежден, и победа останется за человечеством», - заявил китайский лидер, который отметил, что народы из разных стран «протягивают друг другу руку помощи».

Как писал сайт kp.ru, на Генассамблеи ООН с речью выступил президент США Дональд Трамп, которой также упомянул коронавирусную инфекцию в своей речи. Однако американский лидер призвал Организацию Обледенённых Наций привлечь Китай к ответственности за действия, связанные с пандемией, а также заявил, что Всемирная организация здравоохранения «фактически контролируется» Пекином.

В мире по данным Worldometers, во вторник, 22 сентября, количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции в мире превысило 31,5 миллиона, а жертвами заболевания стали более 970 тысяч человек. Выздоровели более 23,1 миллиона.