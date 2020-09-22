Роскосмос снимет первый художественный фильм в космосе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В следующем году госкорпорация Роскосмос и Первый канал, а также студия Yellow, Black and White снимут первый художественный фильм в космосе, героя для съемок на Международную космическую станцию выберут по конкурсу.

По сюжету фильма предусмотрен полет на МКС, который запланирован на осень следующего года на российском транспортном пилотируемом корабле «Союз МС».

«Главный герой картины, который полетит на МКС, и его дублер будут определены по результатам открытого конкурса», - отмечается в сообщение.

Роскосмос сообщает, что в настоящее время обсуждаются детали будущего фильма – сценарий, технические возможности съемок, а также актерский состав.

Режиссером фильма будет Клим Шипенко, снявший фильмы «Салют 7» и «Холоп». Генеральными продюсерами картины выступят Константин Эрнст, Дмитрий Рогозин, Денис Жалинский, Эдуард Илоян, Сергей Титинков, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк.