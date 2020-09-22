Коронавирус у отца Ольги Любимовой: глава Минкультуры ушла на самоизоляцию

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, после того как у ее отца Бориса Любимова, ректора Театрального училища имени Щепкина, обнаружили коронавирусную инфекцию, и он был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева.

«В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора Ольга Любимова будет находиться на самоизоляции в течение 14 дней, поскольку имела контакты с больным коронавирусной инфекцией», - передает РИА Новости слова пресс-секретаря

Усачева отметила, что «руководство деятельностью ведомства не остановится ни на минуту», а все процессы дистанционной работы были хорошо отработаны во период пандемии.

Напомним, 6 мая Ольга Любимова сообщила, что у неё подтверждён коронавирус. Во время необходимого карантина министр работала дистанционно из дома и проводила все совещания в режиме видеоконференций. Заболевание протекает в лёгкой форме, поэтому о госпитализации речи не идёт. О своем выздоровлении она сообщила уже 14 мая.