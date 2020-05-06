Министр культуры Любимова заразилась коронавирусом

Сейчас Ольга Любимова работает удаленно из дома, проводит совещания в режиме видеоконференций. По сообщению пресс-службы Министерства, Любимова участвует во встречах и переговорах в онлайн-формате. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет.

- Несмотря на то, что Ольга Борисовна сейчас находится дома, она продолжает работать в условиях изоляции. Все ее заместители - на своих рабочих местах. Деятельность министерства ни на минуты не останавливается, - рассказала «КП» пресс-секретарь Анна Усачева. – Необходимое минимальное количество сотрудников - сегодня на службе, в своих кабинетах. Они обеспечивают эффективную работу, проводят оперативные видеоконференции.

Ольга Любимова, как и все члены правительства, регулярно сдавала тесты на коронавирус. И один из ее тестов оказался положительным, хотя болезнь протекала бессимптомно.

Пресс-служба минкульта отказалась сообщать, когда именно был получен положительный тест. Но подтвердила, что министр уже продолжительное время находится дома.

Возможно, это обстоятельство породило слухи о том, что Ольга Любимова все-таки переболела вирусом некоторое время назад, а сейчас просто выдерживает положенный в таких случаях карантин.

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