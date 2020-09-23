В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты Гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области.

Сообщается, что до утра среды, 23 сентября, на территории всей Московской области прогнозируется тумана. Об этом говорится в данных прогностической карты на сайте учреждения.

- Желтый - погода потенциально опасна, - говорится в сообщении.

Ранее сайт kp.ru писал, что синоптики пообещали москвичам теплый сентябрь. Погода первого осеннего месяца в этом году будет соответствовать климатической норме или даже превысит ее значения. На территории всей европейской части страны ожидается теплая солнечная погода.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сильных осадков в сентябре также не ожидается, однако сказать, что прогноз погоды в Москве полностью верен, к сожалению, нельзя.