Эпидемиолог предрек Украине коллапс из-за пандемии коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Если украинские власти немедленно не решат вопрос с нехваткой мест в больницах для зараженных коронавирусной инфекцией, то государство в скором времени ждем коллапс. Об этом заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

- Украина может столкнуться с серьезнейшими проблемами, которые в самые страшные моменты пандемии испытывала Италия, если данная проблема не будет решена, - сказал эксперт в беседе с порталом «Обозреватель».

Он призвал местные власти перейти от количественных показателей к качественным: на Украине следует сформировать коечный фонд, а также приспособить медицинские учреждения для работы с зараженными коронавирусом в тяжелой форме. В том числе, отметил Андрей Александрин, необходимо провести в палаты кислород, подключить аппараты ИВЛ и оксигинаторы, обеспечить медицинских сотрудников средствами индивидуальной защиты.

Врач отметил, что многие украинские медики в настоящее время не могут справиться с возросшей нагрузкой, из-за чего в стране наблюдают массовые увольнения и недовольства «нищенскими» заработными платами.

Андрей Александрин добавил, что пандемия коронавирусной инфекции подняла и раскрыли много проблем на Украине не только касательно здравоохранения, но и «жизнедеятельности государства».

Накануне Украина побила рекорд по количеству заразившихся коронавирусом за один день с начала пандемии, а также по числу госпитализированных из-за заболевания местных жителей.