Экспертиза признала расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова психически здоровым. Фото: соцсети

Комплексная судебная экспертиза признала расстрелявшего сослуживцев в части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутднинова психически здоровым. Как сообщили в пресс-службе российского Следственного комитета 23 сентября, подсудимый полностью признал свою вину и подробно изложил все детали преступлений, подтвердив их в ходе проверки показаний на месте.

- По заключению экспертов Шамсутдинов не страдал никакими психическими расстройствами, слабоумием и другими болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, - говорится в сообщении правоохранительного органа, чьи слова цитирует ТАСС.

Напомним, что по данным следователей, в прошлом году вооруженный АК-74М Рамиль Шамсутднинов прибыл с другими военными в комплекс части для подготовки дежурной смены. Там он получил четыре магазина с боевыми патронами. Что именно случилось в тот день доподлинно не известно: солдат внезапно начал стрелять по сослуживцам из автомата, целясь им в головы, грудь и спины. Предположив, что некоторые солдаты еще живы, Шамсутдинов произвел по ним дополнительные выстрелы.

В результате погибли восемь военнослужащих, еще двое были ранены. В ближайшее время уголовное дело будет рассматривать суд.